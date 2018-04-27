Приватбанк с 2020 года должен приносить миллиарды - стратегия

Наблюдательный совет Приватбанка на заседании 27 апреля утвердил Стратегию его развития на период до 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, стратегия предусматривает развитие банка с фокусом на розничном сегменте и кредитовании МСБ и выборочно корпоративного сегмента, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам.

"Рост кредитования, снижение стоимости пассивов и нормализация стоимости риска являются основными рычагами достижения прибыльности банка с 2018 года", - говорится в стратегии.

Согласно принятому документу, кредитный портфель Приватбанка увеличится при умеренном росте кредитования в течение следующих двух лет. Банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд гривен прибыли с 2020 года.

Также Набсовет утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора о финансовой отчетности банка, которое проводят аудиторы Ernst & Young.

Напомним, в 2017 году Приватбанк получил убыток в размере 23 миллиарда гривен.

Экономическая правда