МВФ не против введения налога на выведенный капитал — нардеп

Международный валютный фонд не против перехода Украины к модели налогообложения выведенного капитала, однако отмечает на компенсации потерь бюджета от введения нового налога.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Самопомич" Татьяна Острикова по итогам встречи с представителями МВФ в Соединенных Штатах, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, МВФ считают введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий возможным при условии выполнения определенных требований.

"МВФ прямо не поддерживают законопроект о налоге на выведенный капитал, чем пользуется украинская власть, прикрывая свое бездействие в налоговой сфере", - сообщила депутат.

Она также сообщила, что проект закона о новом налоге не был прямо прописан в меморандуме о сотрудничестве с МВФ, поэтому он не является первоочередным приоритетом для фонда и поэтому там не выступают с его открытой поддержкой.

"Мы можем двигаться с законопроектом (о налоге на выведенный капитал - ред) и даже готовить бюджет на 2019 год на базе этого налога, имея соответствующие бюджетные компенсаторы возможных потерь", - добавила Острикова после встречи с представителями МВФ.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде.