Стал известен окончательный список претендентов в руководство НКРЭ

Администрация президента официально утвердила список первых десяти кандидатов на новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, утвержденная АП десятка соответствует первой десятке кандидатов на должности членов НКРЭ, ранее отобранных Номинационной комиссией.

Таким образом, в окончательный список вошли Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Магльованный и Дмитрий Олефир.

"АП делала запросы по всем претендентам на 11 ведомств (СБУ, МВД, Минюст, налоговая и т.д.). Спецпроверку прошли все десять", - говорит источник.

По его информации, 14 мая пройдет заседание Номинационной комиссии, на котором та планирует принять решение о передаче упомянутого списка на представление президенту, который из десяти претендентов должен будет отобрать пятерых.

Они и станут новыми членами НКРЭ.

Дмитрий Рясной, ЭП