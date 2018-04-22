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В Украине начнет действовать программа энергоэффективности

Воскресенье, 22 апреля 2018, 12:55

Украина подписала договор с Международной финансовой корпорацией, Европейским Союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности в Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, соглашение направлено помочь Украине уменьшить энергетические потери в жилом секторе и сократить выбросы парниковых газов.

Этот мультидонорський фонд будет вместе с украинским Фондом энергоэффективности софинансировать проекты по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах в Украине и предоставлять экспертную поддержку для развития рынка.

Согласно договору, на начальном этапе под управлением МФК будет находиться 53 млн евро финансирования, предоставленного ЕС и Германией.

Украинское правительство подписало с делегацией Европейской комиссии соглашение о выделении 50 млн евро в Фонд энергоэффективности.

Экономическая правда

энергоэффективность
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