Авиакомпания SkyUp расширила географию полетов

Новая авиакомпания SkyUp расширила список украинских аэропортов, из которых уже успела выполнить чартерные рейсы.

Об этом сообщает ЦТС.

Если в первые дни после начала полетов, они выполнялись из/в аэропорт Киев (Жуляны) из Шарм-эль-Шейха, то с 22 мая география чартерных рейсов расширилась за счет аэропорта Харьков. А 24 мая SkyUp выполнила рейсы в/из Запорожья. Из этих областных центров авиакомпания летала в турецкую Анталью.

Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы по Украине авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.

Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов. В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год.

Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

В настоящее время флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

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