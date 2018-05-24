НБУ во второй раз сохранил учетную ставку на уровне 17%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

Об этом заявил глава правления НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге.

"Монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе", - заявил Смелый.

По его словам, в апреле-мае 2018 года инфляция, как и ожидал Национальный банк, продолжала снижаться.

По предварительным оценкам НБУ, в мае инфляция существенно снизится, отражая как статистические эффекты базы сравнения, так и значительное удешевление продуктов питания.

Как сообщалось, 27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

25 января учетная ставка выросла на 1,5 процентных пункта до 16%.

1 марта НБУ повысил уровень учетной ставки до 17%.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Экономическая правда