НБУ опять повысил учетную ставку

Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года. Учитывая усиление инфляционных рисков проведения более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - говорится в нем.

В течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались, однако медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.

В ноябре 2017 года она составляла 13,6% годовых.

Следующее заседание монетарного комитета состоится в январе 2018 года.

Сегодняшнее повышение ставки стало вторым подряд. Как сообщалось, 27 октября НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Это стало необходимой мерой в ответ на ускорение инфляции в сентябре до 16,4% в годовом измерении.

Нацбанк объяснил рост инфляции ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, повышением производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

Читайте также: Недостижимые цели: НБУ снял розовые очки и повысил учетную ставку

Экономическая правда