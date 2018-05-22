Украинский лоукостер подал заявки на маршруты: полный список

Новая украинская авиакомпания SkyUp подала заявки в Госавиаслужбу на получение с 1 июня прав на первые внутренние и международные маршруты.

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, авиаперевозчик просит разрешить ему совершать внутренние регулярные рейсы из Киева, Харькова и Львова в Одессу.

В числе международных направлений, которые запросил SkyUp, значатся маршруты из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану.

Из Харькова - в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас.

Со Львова - в Барселону и Ларнаку. Из Запорожья - в Барселону. Из Одессы - в Барселону, Римини, Ларнаку.

Помимо этого, SkyUp подал заявки для получения прав на выполнение чартерных международных рейсов из Киева в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, Тирану, Батуми, Монастир.

Из Харькова - в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

Со Львова - в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

Из Одессы - в Анталью, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

Из Черновцов, Винницы и Херсона - в Анталью, из Запорожья - в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Тиват.

Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.

Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов. В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год.

Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

В настоящее время флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

Рекомендуем почитать: Sky Up. "Взлетит" ли новый украинский авиаперевозчик