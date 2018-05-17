В АрселорМиттал прокмментировали остановку предприятия

В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" считают забастовку железнодорожников незаконной.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"16 мая коллектив железнодорожного цеха ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" присоединился к акции протеста железнодорожников "Укрзалізниці". Озвучены основные требования рабочих – повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, машинисты и помощники тепловозов, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината.

"Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс. Такая забастовка является незаконной", - отмечают в "АрселорМиттал".

Сообщается, что на данный момент на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы.

На предприятии отмечают, что внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы. Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города.

"Руководство ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" провело ряд встреч с коллективом для обсуждения требований, выдвинутых железнодорожниками. Вчера, 16 мая, созданная комиссия приступила к обследованию локомотивов на предмет их соответствия требованиям охраны труда. Нарушения, выявленные в ходе осмотров, будут устраняться по возможности на месте, силами специалистов предприятия", - отмечают в пресс-службе.

"Несмотря на это, железнодорожники пока не приступают к работе, переговоры об уровне зарплаты продолжаются", - добавляют в "АрселорМиттал".

Сообщается, что на данный момент в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" работает более 21 тысячи человек, средняя заработная плата составляет 14 тысяч гривен. С первого мая зарплата была повышена до 20%.

"Если в ближайшее время данную ситуацию не удастся урегулировать, производство будет полностью остановлено, его восстановление займет много времени, на это придется затратить колоссальные ресурсы", - подытожили на предприятии.

Напомним, работники завода железнодорожного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" начали акцию протеста, требуя надлежащие условия труда и повышение заработной платы.

Экономическая правда