OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О чём все говорили сегодня?

О "деньгах Януковича". Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича".

О Всемирном банке. Всемирный банк реализовал в Украине проекты на 12 миллиардов долларов.

О бензине. В РФ после выборов резко подорожал бензин.

О Киеве. "Google Украина" и Киевская городская государственная администрация запустили несколько онлайн-сервисов, посвященных Киеву и области.

Об "эфире". Один из основателей Apple Стив Возняк заявил, что блокчейн-платформа Ethereum может повторить успех его компании.