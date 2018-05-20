OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
Воскресенье, 20 мая 2018, 19:00
powered by lun.ua
О чём все говорили сегодня?
О "деньгах Януковича". Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича".
О Всемирном банке. Всемирный банк реализовал в Украине проекты на 12 миллиардов долларов.
О бензине. В РФ после выборов резко подорожал бензин.
О Киеве. "Google Украина" и Киевская городская государственная администрация запустили несколько онлайн-сервисов, посвященных Киеву и области.
Об "эфире". Один из основателей Apple Стив Возняк заявил, что блокчейн-платформа Ethereum может повторить успех его компании.