Google і КМДА запустили спільний проект

"Google Україна" і Київська міська державна адміністрація запустили кілька онлайн-сервісів, присвячених Києву і області.

Про це повідомляє Ain.ua.

Серед них - туристичний сайт Київської області, афішу подій Києва Kyiv Maps, а також 3D-тури по малодоступним місцях столиці.

Kyiv Maps - платформа, де зібрані цікаві події Києва за категоріями: бізнес, мистецтво, спорт і так далі. Тут можна шукати події по району міста, даті і побажанням (на вулиці, романтика, ярмарок, фестиваль).

Як пояснюється в повідомленні Kyiv Maps - це "єдина точка входу для семи агрегаторів відповідних міських департаментів, які збирають і актуалізують дані по всіх установах, місцях і майданчиках, послугах, новинах і заходахв цих локаціях".

На платформі є окремий розділ про спорт Sport.Kyiv Maps, де представлена ​​база спортивних локацій міста.

"На сайті ви дізнаєтеся, де можна займатися спортом в Києві - зокрема, адреси басейнів, спортивних майданчиків і клубів - дізнатися свіжі новини і розклад цікавих заходів зі світу спорту", ​​- відзначають в Google.

Компанія також створила 3D-тури по малодоступним місцях столиці. Користувачі зможуть здійснити віртуальну прогулянку по Микільській дренажно-штольневій системі, походити по Подільському мостовому переходу, який зараз ще будується, піднятися в Будинок з химерами або опинитися на щиті або оглядовому майданчику "Батьківщини-Матері".

Крім того, "Google Україна" спільно з КМДА запустила сайт "Мандруй Київщиною", де зібрані відомості про місця для відвідування в Києві і області.

"На сайті ви знайдете багато корисної інформації, зокрема, готові варіанти туристичних маршрутів по Києву з аудіогідами, відео-прогулянки по місту в режимі 360 градусів і багато іншого", - підкреслюють в Google.