У РФ після виборів різко подорожчав бензин

Після президентських виборів в Росії ціни на бензин почали різко зростати.

Про це повідомляє DW.

У Російському паливному союзі (РТС) відзначають безпрецедентне зростання оптових цін. За ними неминуче тягнуться і ціни на заправках. РТС, який об'єднує паливних роздрібних трейдерів, вже звернувся з проханням втрутитися в ситуацію до президента РФ Володимира Путіна, а "Рада товарних ринків" повідомила про "неконтрольоване" зростанні цін прем'єру Дмитру Медведєву.

Середні роздрібні ціни на бензин марки АІ-92/93 на російських заправках становили в січні, лютому і березні 2018 року 38,2 рубля за літр. У квітні показник становив вже 38,6 рубля, в травні - 39,1.а

При цьому цінники разюче відрізняються в залежності від регіону. Як повідомили експерти Thomson Reuters Kortes, максимальна роздрібна вартість бензину марки АІ-92/93 в травні 2018 становила 51,68 рублів за літр в Республіці Саха (Якутія), а мінімальна - 36,98 рубля - в Чечні.

У столиці, за даними ЦДУ ПЕК, тільки за минулий тиждень ціни на 92-й бензин виросли на 40 копійок. У підсумку в Москві не залишилося бензину дешевше 40 рублів за літр. Літр АІ-95 в на столичних АЗС подорожчав за той же період на 63 копійки і досяг 43,9 рубля.

Якщо в Москві, де рівень життя і середні зарплати вище, ніж на периферії, ця обставина сприймається поки спокійно, то в регіонах невдоволення споживачів вже проривається назовні. В Омську на 1 червня запланований мітинг проти підвищення цін.

Зростання попиту на паливо, що традиційно відзначається навесні, в цьому році є далеко не головним чинником сплеску цін. Другим важливим фактором стало зростання акцизів, які виплачують до бюджету нафтові компанії.

Економічна правда