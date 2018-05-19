Стала известна цена билета на индийский Hyperloop

Стоимость билетов на индийский Hyperloop по маршруту Мумбаи – Пуна может оказаться ниже 150 долларов, иначе могут возникнуть проблемы с окупаемостью.

Об этом сообщает Bloomberg.

Cоглашение между Virgin Hyperloop One и властями индийского штата Махараштра предусматривает строительство пассажирской ветки, которая соединит мегаполис Мумбаи с городом Пуна.

Ранее сообщалось, что ветка будет готова к 2028 году. По новым данным "вакуумные" поезда Hyperloop начнут курсировать в Индии к 2025 году.

Стоимость может составить ниже 150 долларов, так как в эту же сумму обойдется авиабилет эконом-класса.

По словам соучредителя и главного технического директора Virgin Hyperloop One Джоша Гигеля, конечная цель компании – создать в Индии национальную сеть маршрутов высокоскоростных поездов Hyperloop, а Мумбаи – Пуна – это только начало.

Напомним, в США показали пассажирскую капсулу для Hyperloop.

В Украине, в городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.

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Экономическая правда