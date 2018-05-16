Суд заблокировал конкурс по отбору членов НКРЭ

Суд приостановил конкурс на две должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующее решение Окружного административного суда Киева обнародовала на своей странице в Facebook народный депутат Ольга Белькова.

"Согласно заявлению истца Антона Гудаченко (кандидат в НКРЭ, которому отказали по причине отсутствия стажа 5 лет в энергетике) судья окружного административного суда Шевченко Н.М. решил, что комиссия по отбору кандидатов должна остановить свою работу полностью до решения спора по возможному поданному заявлению по существу", - написала она.

"То есть, заявления о том, что якобы нарушены права заявителя еще нет. Но суд недолго думая, и не сильно информируя другие заинтересованные или ответственные стороны решил: что подождет реформа. Пусть подождет регулятор, лицензиаты, политики и простые граждане и 20 кандидатов, участвующие во втором конкурсе", - заявила депутат.

"Из хорошего - решение суда никак не влияет на первый конкурс, который уже проведен. У Президента уже есть 10 кандидатур, из которых можно выбрать необходимых 5 кандидатов. По крайней мере, работу регулятора почти в обновленном составе можно разблокировать", - добавила Белькова.

Всего на должности членов Нацкомиссии по тарифам должно быть назначено 7 человек.

Ранее ЭП писала, что Администрация президента официально утвердила список первых десяти кандидатов на новых членов Нацкомиссии (на замену 5 членов, полномочия которых уже завершились - ЭП).

В окончательный список вошли Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Магльованный и Дмитрий Олефир.

Президент должен отобрать из указанных десяти претендентов пятерых, которые и станут новыми членами НКРЭ.

В судебном же решении речь идет о конкурсе еще на две должности членов НКРЭ, полномочия которых должны завершиться в ближайшее время.

Ранее Номинационная комиссия не допустила действующего председателя Нацкомиссии Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов из-за отсутствия у него опыта работы в 5 лет в сфере энергетики.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Экономическая правда