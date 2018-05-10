Став відомий остаточний список претендентів до керівництва НКРЕ

Адміністрація президента офіційно затвердила список перших десяти кандидатів на нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, затверджена АП десятка відповідає першій десятці кандидатів на посади членів НКРЕ, раніше відібраних Номінаційної комісією.

Таким чином, в остаточний список увійшли Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльованний і Дмитро Олефір.

"АП робила запити по всім претендентам на 11 відомств (СБУ, МВС, Мін'юст, податкова і т.д.). Спецперевірку пройшли всі десять", - говорить джерело.

За його інформацією, 14 травня пройде засідання Номінаційної комісії, на якому та планує ухвалити рішення про передачу згаданого списку на подання президенту, який з десяти претендентів повинен буде відібрати п'ятьох.

Вони і стануть новими членами НКРЕ.

Дмитро Рясний, ЕП