Суд разрешил Рожковой вернуться к работе в Нацбанке

Апелляционный суд Киева 15 мая удовлетворил жалобу Национального банка и отменил определение Дарницкого райсуда Киева от 26 декабря 2017 года об ограничении полномочий замглавы НБУ Катерины Рожковой.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу НБУ.



Отмечается, что предыдущее заседание суда 10 мая было сорвано из-за сообщения о минировании.

Перед сегодняшним заседанием также поступало сообщение о минировании здания суда. Оно, как и в минувший раз, оказалось ложным, но в этот раз не препятствовало рассмотрению апелляции.

По информации издания, Катерина Рожкова 13 мая вернулась из отпуска, в котором она пребывала с 27 апреля, поэтому решение апелляционного суда возвращает ей "право подписи" под документами НБУ.

Напомним, вечером 24 апреля появилась информация, что Дарницкий районный суд отстранил от должности заместителя НБУ Екатерину Рожкову по иску депутата Игоря Луценко. После чего Национальный банк обжаловал решение суда об отстранении заместителя председателя НБУ в апелляционном порядке.

Экономическая правда