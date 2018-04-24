Суд відсторонив заступницю голови НБУ за позовом депутата

Дарницький районний суд відсторонив від посади заступника НБУ Катерину Рожкову за позовом депутата.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Ігор Луценко.

"Заяву позивача народного депутата України Луценка Ігоря Вікторовича задовольнити - в якості забеспечення позову: заборонити Рожковій Катерині Вікторівні брати участь в роботі та засіданнях Правління Національного банку України, а також заборонити вчиняти та/або виконувати всі та будь-які дії, пов’язані з виконанням та/або здійсненням повноважень заступника Голови Національного банку України та/або будь-яку іншу діяльність на посаді заступника Голови НБУ", - йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що заборона діє до вирішення спору по суті.

В прес-службі НБУ заявили, що не мають інформації про рішення суду.

Економічна правда