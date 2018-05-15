В Днипре выбрали место для Hyperloop

Центр транспортных инноваций Hype.ua выбрал место строительства тестовой площадки для Hyperloop в Днипре и сосредоточится на разработке технической документации.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Агентство развития Днипра на своей странице в Facebook.

Строительство тестовой площадки для Hyperloop планируется в рамках развития индустриального парка "INNOVATION FORPOST" на Слобожанском проспекте.

Он сообщил, что подготовка научной оценки и технической документации проекта будет вестись в тесном сотрудничестве с Virgin Hyperloop One и DP World Cargospeed.

"Наша краткосрочная цель - совместно с Еврокомиссией основать именно в Днипре "Центр транспортных инноваций", которые должны иметь не теоретическое, а сугубо практическое измерение имплементации. Беспилотные автомобили, искусственный разум, интернет вещей, Hyperloop", - заявил министр.

По его словам, компания Noosphere согласилась предоставить пять своих лабораторий для тех украинских команд, которые приобщатся к проекту.

Напомним, в городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.

Рекомендуем почитать: Фантазеры или реалисты? Что надо знать о Hyperloop в Украине

Экономическая правда