В Нацбанке ответили на претензии "Новой почты"

Национальный банк считает, что "Укрпочта" законно получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В НБУ рассказали, что постановление №138 от 21 декабря 2017 года, которое позволило "Укрпочте" получить лицензию, было принято в рамках закона и полномочий регулятора.

"Это решение направлено на обеспечение финансовой инклюзии и достижения максимального проникновения финансовых сервисов за счет территориального потенциала "Укрпочты"", - сказал представитель регулятора.

"При этом "Укрпочта" и ранее как национальный почтовый оператор предоставляла услуги денежных переводов (в наличной форме)", - отметили в пресс-службе.

Национальный банк готов защищать свою правовую позицию в суде.



Как сообщалось, 2 мая "Новая почта" подала в суд на НБУ с требованием отменить постановление №138 от 21 декабря 2017 года.

Это постановление позволило "Укрпочте" в апреле этого года получить от НБУ лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.