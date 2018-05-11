Инфляция по итогам года не превысит 9% — НБУ

Национальный банк Украины оставил неизменным прогноз инфляции на текущий год - 8,9%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В апреле 2018 года потребительская инфляция продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом измерении (по сравнению с 13,2% в марте). Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1% в марте до 0,8% в апреле", - говорится в сообщении.

"Хотя Нацбанк ожидал снижения инфляции в годовом измерении, ее апрельский показатель несколько превысил прогноз регулятора преимущественно за счет влияния наиболее волатильных компонент", - отмечает НБУ.

По оценкам регулятора, отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в последующие месяцы.

"К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом НБУ (8,9% на конец 2018 года) и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года", - сообщает пресс-служба.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда