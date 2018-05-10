В Україні сповільнилося зростання цін — Держстат

Інфляція на споживчому ринку в квітні сповільнилась до 0,8% після зростання на 1,1% в березні, 0,9% в лютому і 1,5% в січні 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У річному вимірі, порівняно з квітнем 2017 року, зростання цін сповільнилося до 13,1% з 13,2% за підсумками березня.

За даними Держстату, з початку року ціни зросли на 4,4%.

Базова інфляція в квітні в порівнянні з попереднім місяцем становила 0,6%, з початку року - 3,3%.

Зокрема, на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,1%.

Найбільше (на 5,4%) подорожчали овочі. На 0,7%-2,6% підвищилися ціни на м'ясо і м'ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби.

У той же час на 5,9-1,1% подешевшали гречана крупа, яйця, молоко, сало, фрукти, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в квітні підвищилися на 1,5%, в т.ч. тютюнові вироби - на 2,1%, алкогольні напої - на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% в Держстаті пояснили головним чином підвищенням тарифів на каналізацію на 1,5%, водопостачання - на 1,3%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт в 0,3% в основному викликано подорожчанням транспортних послуг на 2,1%. Разом з тим на 0,7% подешевшало пальне.

Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда