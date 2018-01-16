Бизнес ожидает обесценивания гривни - НБУ

Бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в 4-м квартале 2017 года.

В частности, рост потребительских цен в этот период ожидается на уровне 10,4% (в 3-м квартале ожидался 10%-ный рост).

Одновременно руководители предприятий ожидают ускорения роста объемов производства товаров и услуг в Украине.

Как и в 3-м квартале, 4 из 10 респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 9% или вообще снизится.

Такие ожидания бизнеса были обусловлены, прежде всего, ситуацией на валютном рынке - 78% опрошенных считают это ключевым фактором.

Этот фактор для бизнеса сохранил свою важность на фоне ухудшения девальвационных ожиданий.

Вследствие усиления колебаний обменного курса гривни в период проведения опроса (ноябрь-декабрь 2017 года) доля респондентов, ожидающих ослабления национальной валюты в следующие 12 месяцев, выросла до 88,5% (с 79,4% в 3-м квартале).

Большинство респондентов (59,6%) прогнозирует, что обменный курс превысит 29 гривен за доллар, среднее значение обменного курса через 12 месяцев - 29,30 гривни за доллар (в 3-м квартале - 28,46 гривни за доллар).

В то же время по сравнению с предыдущими опросами в определении инфляционных ожиданий усилилось влияние уровня доходов населения и социальных расходов бюджета.

Седьмой квартал подряд бизнес прогнозирует активный рост объемов производства в целом в Украине.

Наиболее оптимистично настроены представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли, компаний сегмента электроэнергии и водоснабжения, а также сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как следствие, бизнес Украины продолжает ожидать высокого уровня деловой активности - индекс деловых ожиданий составляет 115,2% (в 3-м квартале - 117,4%).

Опрос проводился с 3 ноября по 5 декабря 2017 года.

В опросе приняли участие 670 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда