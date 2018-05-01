OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О Приватбанке, МВФ и субсидиях.

О субсидиях. Правительство решило не предоставлять субсидию на оплату коммуналки семьям, которые: имеют новую машину; живут в квартире площадью более 120 кв. м. или в доме более 200 кв. м; не работают и не стоят на учете в центре занятости.

О долгах Коломойского. Приватбанк отдельно выделил группу неработающих кредитов, которые были выданы до национализации. Объем указанных кредитов составляет 185,6 млрд грн - на 5,6 млрд меньше, чем в прошлом году.

Об ОПЗ. Одесский припортовый остановился. Снова. Причина старая - приостановление подачи газа.

О ВВП и долгах. Украинский ВВП, по расчетам МВФ, растет хорошими темпами. Хорошими для кредиторов, выплаты которым зависят пропорционально росту украинской экономики.

О кредите от МВФ. На Банковой уверены, что помощь от МВФ придет в любом случае. Без поддержки Фонда нам будет очень сложно выполнить наши обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самым МВФ.

О Приватбанке. По итогам 2017 года ПриватБанк зафиксировал убыток в 23,9 млрд грн. Ранее речь шла о 22,966 млрд грн ущерба.

О валюте. НБУ сделал шаги, которые будут способствовать усовершенствованию порядка выдачи индивидуальных валютных лицензий и расширению доступа резидентов к внешним кредитным ресурсам.

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