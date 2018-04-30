К фермерам в гости: где вкусно можно отдохнуть в Украине в выходные

В год гастрономического туризма ЭП советует посетить те фермерские хозяйства, которые имеют хорошую репутацию и готовят вкусности для настоящих гурманов. (укр)

Національна туристична організація визнала 2018 рік роком гастрономічного туризму в Україні.

Зараз це не лише модний тренд чи хобі, а й одна з причин подорожувати країною.

Гастрономічний туризм тісно пов'язаний з аграрним туризмом і є одним з найбільш динамічних напрямів туристичної індустрії світу.

Для європейця звично поїхати на кілька днів у тур, щоб спробувати фермерські сири в Нормандії чи устриці в Канкалі, вино в Тоскані чи оливки в Андалусії.

Українські фермери тільки відкривають для себе цей сегмент. Не всі виробники готові поділитися з клієнтом технологіями виробництва сирів чи ковбас, але ті, хто робить це, отримує шлях не лише до серця споживача, а й до його шлунка.

Спілкування туриста і виробника — це можливість не тільки продати продукт, а й залишити історію про нього, створити додану вартість для продукту. За кордоном гастрономічні тури приносять прибутки не лише виробникам, а й місцевим бюджетам.

В Україні найбільше ферм, готових відчинити двері туристам, на Західній Україні. Уже є туристичний маршрут "Смак українських Карпат". Він об'єднує виробників, які готові організувати дегустацію продукції на підприємстві або в дегустаційному залі.

Інші регіони не відстають. Відкриті для відвідин господарства є в кожній області. Там можна спробувати мед, навчитися доїти козу і вирощувати равликів. Під час травневих вихідних "Економічна правда" радить відвідати ті українські фермерські господарства, які мають гарну репутацію і готують смаколики для справжніх гурманів.

"Доообра ферма"

Тарас Ложенко, засновник домашньої козячої ферми з власної сироварнею "Доообра ферма" фото good wine

фото доообра ферма

"Доообра ферма" пропонує тверді сири, мед, м'ясо птиці. Власник Тарас Ложенко готовий показати унікальних кіз з маленькими вушками, корів і сироварню, де творить витримані сири. Тарас є власником єдиного в Україні Музею сиру в Києві.

Куди їхати: село Івки, Київська область (поблизу місто Богуслав)

Сайт: dooobraferma.com.ua

"Фрумушика-Нова"

Гранітна скульптура чабана, яку майже рік тому встановили в етнографічному комплексі "Фрумушика-Нова", занесена до Національного реєстру рекордів України як найвищий пам'ятник України. фото odessa.net.uA

"Фрумушика-Нова" — найбільший в Європі вівчарський комплекс з вирощування овець каракульської породи. Господарство пропонує власні сири та вино, є можливість порибалити. Тут можна відвідати вівчарню і навіть бджолиний санаторій.

Куди їхати: села Старосілля та Весела Долина, Тарутинський район, 180-220 км від Одеси.

Сайт: frumushika.com

Виноробне господарство князя Трубецького

Фото Booking.com

Виноробне господарство князя П. М. Трубецького пропонує поринути у світ виноробства. Туристи зможуть побачити виноградники господарства на березі Дніпра, відвідати завод, оцінити винні колекції в погребах, де зберігається понад 10 тис пляшок, побувати на дегустації.

Куди їхати: село Веселе Бериславського району, Херсонська область

Сайт: vina-trubetskogo.com.ua

"Долина страусів"

фото IGotoWorld

фото IGotoWorld

"Долина страусів" розташована недалеко від столиці. Перші страуси з'явилися там у 2001 році. Зараз на фермі можна погодувати кролів, свиней, погратися з поні, а після підготовки — навіть покататися на чорному африканському страусі.

Куди їхати: село Ясногородка, Київська область

Сайт: ostrich.com.ua

"Бабині кози"

"Бабині кози" — господарство з розведення кіз зааненської породи та виробництва сиру. Крім того, на фермі є мильна мануфактура, яка виробляє близько 30 видів мила з козиного молока та масла.

Господарі навчать доїти кіз руками, покажуть сироварню, запропонують спробувати твердий сир "Шеврет", м'який сир з пліснявою "Капрінос" та свіжий сир "Боулінг".

Куди їхати: село Галайки, Тетіївський район, Київська область

Сайт: babynikozy.com.ua

"Західний равлик"

фото zakhidnyy-ravlyk.com

фото zakhidnyy-ravlyk.com

фото zakhidnyy-ravlyk.com

"Західний равлик" — ферма, що вирощує їстівних равликів виду Helix. Шматок хрусткого багета з келихом білого вина подарує справжнім гурманам неперевершену гармонію вишуканого смаку продукції "Західного равлика". Господарі ферми готові поділитися тонкощами розведення равликів з тими, хто хоче відкрити власний бізнес.

Куди їхати: село Солонка Пустомитівського району, Львівська область

Сайт: zakhidnyy-ravlyk.com

"Медовий блюз"

фото medbluz.com.ua

"Медовий блюз" дозволить відвідувачам відчути себе в медовому раю. Туристи зможуть взяти участь у відкачуванні меду, поїхати на екскурсію на пасіку і навіть поспати на вуликах. Також є можливість покататися на тракторі і спробувати ароматний чай з медом в кімнаті з прозорими вуликами.

Куди їхати: село Луб'яна Миколаївського району, Львівська область



Сайт: medbluz.com.ua

Майстерня з виробництва козиного сиру "Шеврет"



фото chevrette.com.ua

фото chevrette.com.ua

фото chevrette.com.ua

"Шеврет" запрошує туристів відвідати майстерню з виробництва козиного сиру, спробувати фермерську продукцію, прогулятися на поле із стадом кіз. Також тут розводять велику рогату худобу, овець, птицю, виробляють яблучний сік, вирощують фрукти. Діти можуть покататися на віслюку.

Куди їхати: село Дмитровичі, Львівська область



Сайт: chevrette.com.ua

Сімейна виноробня "Колоніст"

Власник сімейної виноробні Іван Плачков фото kolonist.com.ua

фото kolonist.com.ua

"Колоніст" — сімейна виноробня, власники якої відкриють таємниці унікальних теруарних вин Придунайської Бессарабії. Туристів чекає екскурсія на виноробню і виноградники, дегустація вин. Є можливість спробувати дунайського оселедця. У травневі дні власники обіцяють готувати страви з молодого ягняти.

Куди їхати: село Криничне Болградського району, Одеська область



Сайт: kolonist.com.ua

"Вілла роз"

Господар ферми Юрій Сєргєєв фото focus.ua

фото villarose.farm

фото villarose.farm

"Вілла роз" проводить екскурсії на молочну ферму та дегустацію продуктів. Тут можна спробувати аеротерапію, погодувати птицю, кіз і коней, придбати натуральні продукти: йогурти, бринзу, яйця, м'ясо, соняшникову олію.

Куди їхати: село Столпяги, Переяслав-Хмельницкий район, Київська область



Сайт: villarose.farm

"Климівка"

фото agravery.com

фото agravery.com

фото klymivka.ua

фото agravery.com

"Климівка" пропонує поєднати фермерське життя з відпочинком у комфортних умовах. Тут можна прогулятися з баранцями романівської породи, скуштувати мед з налисниками, прогулятися весняним садом, порибалити, погодувати кроликів і курчат або просто полежати день в гамаку, спостерігаючи за весняним сонцем.

Куди їхати: 247 кілометр траси Київ-Одеса, місто Благовіщенське, Кіровоградська область



Сайт: klymivka.ua