Все разделы
Укр / Рус

"Приватбанк" получил больший убыток, чем считалось

Воскресенье, 29 апреля 2018, 10:05
 

Государственный Приватбанк получил 23,9 миллиарда гривен убытка - на 1 миллиард больше, чем считалось.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно отчетности Приватбанка по итогам 2017 года он зафиксировал убыток в 23,9 млрд грн. Ранее в оборотно-сальдовом балансе банка говорилось о 22,966 млрд грн убытка.

За 2016 год банк декларировал отрицательный финрезультат на уровне 176,2 млрд грн.

Как отмечается, чистый процентный доход Приватбанка в 2017 году составил 6,1 млрд грн (в 2016 году - 2 млрд грн). При этом в отчете о движении денежных средств констатируется, что полученные банком в прошлом году проценты составили 20,9 млрд грн (в 2016 году - 22,2 млрд грн), а уплаченные проценты - 18,5 млрд грн (в 2016 году - 29,4 млрд грн).

По данным банка, его прошлогодние отчисления в резерв под обесценивание кредитов составили 18,34 млрд грн (в 2016 году - 154,6 млрд грн).

Доходы по выплатам и комиссионным превысили соответствующие расходы на 10,2 млрд грн (в 2016 году - на 8,2 млрд грн).

Административные и прочие операционные расходы выросли на 2,4 млрд грн (+24,8%) до 12,2 млрд грн.

Согласно отчетности Приватбанка, в 2017 году его активы выросли на 49,6 млрд грн (+24,2%) - до 254,8 млрд грн.

Это стало следствием, прежде всего, его докапитализации и соответственно увеличения портфеля ценных бумаг.

В то же время, кредитный портфель - после вычета резервов - уменьшился на 5,25 млрд грн, или на 12% до 38,3 млрд грн).

Депозитный портфель банка в прошлом году вырос на 31,6 млрд грн (+17,5%) до 212,75 млрд грн.

На конец 2017 года собственный капитал Приватбанка составлял 24,8 млрд грн (на конец 2016 года приводилось значение в минус 882 млн грн).

Приватбанк констатирует, что в 2018 году планирует нарастить качественный кредитный портфель на 5%, депозитный портфель - на 8%, получить погашение части токсичных активов, сохранить адекватность капитала на уровне 14-15% и тому подобное.

Аудитором отчетности Приватбанка за 2017 год (как и в 2016 году) была компания EY (Эрнст энд Янг).

Напомним, наблюдательный совет Приватбанка на заседании 27 апреля утвердил Стратегию его развития на период до 2022 года.

Приватбанк убытки аудит
powered by lun.ua
Материалы по теме
Приватбанк с 2020 года должен приносить миллиарды - стратегия 27 апреля 2018, 19:38
Приватбанк будет возвращать "tax free" через смартфоны 24 апреля 2018, 13:50
Как стать миллиардером в эпоху идеального капитализма 20 апреля 2018, 07:51
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте