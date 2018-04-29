"Приватбанк" получил больший убыток, чем считалось

Государственный Приватбанк получил 23,9 миллиарда гривен убытка - на 1 миллиард больше, чем считалось.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно отчетности Приватбанка по итогам 2017 года он зафиксировал убыток в 23,9 млрд грн. Ранее в оборотно-сальдовом балансе банка говорилось о 22,966 млрд грн убытка.

За 2016 год банк декларировал отрицательный финрезультат на уровне 176,2 млрд грн.

Как отмечается, чистый процентный доход Приватбанка в 2017 году составил 6,1 млрд грн (в 2016 году - 2 млрд грн). При этом в отчете о движении денежных средств констатируется, что полученные банком в прошлом году проценты составили 20,9 млрд грн (в 2016 году - 22,2 млрд грн), а уплаченные проценты - 18,5 млрд грн (в 2016 году - 29,4 млрд грн).

По данным банка, его прошлогодние отчисления в резерв под обесценивание кредитов составили 18,34 млрд грн (в 2016 году - 154,6 млрд грн).

Доходы по выплатам и комиссионным превысили соответствующие расходы на 10,2 млрд грн (в 2016 году - на 8,2 млрд грн).

Административные и прочие операционные расходы выросли на 2,4 млрд грн (+24,8%) до 12,2 млрд грн.

Согласно отчетности Приватбанка, в 2017 году его активы выросли на 49,6 млрд грн (+24,2%) - до 254,8 млрд грн.

Это стало следствием, прежде всего, его докапитализации и соответственно увеличения портфеля ценных бумаг.

В то же время, кредитный портфель - после вычета резервов - уменьшился на 5,25 млрд грн, или на 12% до 38,3 млрд грн).

Депозитный портфель банка в прошлом году вырос на 31,6 млрд грн (+17,5%) до 212,75 млрд грн.

На конец 2017 года собственный капитал Приватбанка составлял 24,8 млрд грн (на конец 2016 года приводилось значение в минус 882 млн грн).

Приватбанк констатирует, что в 2018 году планирует нарастить качественный кредитный портфель на 5%, депозитный портфель - на 8%, получить погашение части токсичных активов, сохранить адекватность капитала на уровне 14-15% и тому подобное.

Аудитором отчетности Приватбанка за 2017 год (как и в 2016 году) была компания EY (Эрнст энд Янг).

Напомним, наблюдательный совет Приватбанка на заседании 27 апреля утвердил Стратегию его развития на период до 2022 года.