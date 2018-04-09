OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О самой красивой банкноте, "маски шоу стоп" и Ryanair.

О самой красивой банкноте. Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году.

О санкциях против РФ. В министерстве иностранных дел России пообещали жестко ответить на новые санкции США.

О "маски-шоу стоп". Закон о защите бизнеса должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами.

Об искусственном интеллекте. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опасается, что искусственный интеллект может сотворить "бессмертного диктатора, от которого никуда не убежишь".

О деньгах от МВФ. Правительство может получить от Международного валютного фонда в 2018 году лишь 1,5 миллиарда долларов.

О Ryanair. МАУ может снова подать в суд на Ryanair, если вопрос получения слотов и далее не будет согласован с Борисполем.

О ремонте дорог. Ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп должны завершить в начале мая.