Искусственный интеллект может стать "бессмертным диктатором" - Маск

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опасается, что искусственный интеллект может сотворить "бессмертного диктатора, от которого никуда не убежишь".



Об этом сообщает Mashable.

Маск допускает, что авторитарные режимы могут создать искусственный интеллект, который сможет пережить отдельных лидеров или партии, и стать постоянным источником угнетения.

Глядя на то, что Россия уже использует алгоритмы для подрыва демократий, а Китай планирует запустить систему социального кредитования для мониторинга своих граждан к 2020 году, это не кажется надуманным.

По словам Маска, искусственный интеллект повлияет на человеческие жизни таким образом, который мы сейчас не можем себе представить.

Напомним, Илон Маск заявлял о том, что конкуренция в сфере развития искусственного интеллекта может стать причиной начала Третьей мировой войны, а также, что искусственный интеллект опаснее ядерного оружия.