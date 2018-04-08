Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

Правительство рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2018 году лишь 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на консенсус-прогноз Министерства экономического развития.

Предыдущий прогноз МЭРТа содержал более оптимистичные показатели — планировалось в 2018 году привлечь 3,5 млрд долларов.

Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 гг.

В 2019-м, согласно прогнозам МЭРТа, от Международного валютного фонда удастся получить 2 млрд долларов (предыдущий прогноз —3,4 млрд), в 2020-м — 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз —3,3 млрд), а в 2021-м — только 1 млрд долларов.

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