Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд – НБУ

Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до 18,191 миллиарда долларов в связи с платежами по внешнему долгу.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Пополнение международных резервов в течение марта, как и в предыдущем месяце, происходило, прежде всего, за счет интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке.

Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало возможность НБУ и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривни.

По итогам марта НБУ купил на межбанковском рынке 510 млн долларов, в том числе 300 млн долларов - по интервенциям в форме запроса наилучшего курса.

Кроме того, НБУ продал 134 млн долларов по интервенциям в форме запроса наилучшего курса. Таким образом, чистая покупка валюты НБУ составила 376 млн долларов.

В минувшем месяце в резервы также поступило 669,5 млн долларов и 123,3 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

В то же время в марте был осуществлен ряд платежей правительства и НБУ по государственному долгу, объем которых превысил поступления от валютных интервенций НБУ.

Во-первых, из международных резервов было выплачено 1,284 млрд долларов для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда).

В том числе 562,3 млн долларов - обслуживание по еврооблигациям правительства и 678,8 млн долларов - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированным в иностранной валюте.

Во-вторых, в минувшем месяце правительство и НБУ выплатили МВФ 186 млн долларов.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 43,2 млн долларов.

По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, говорится в сообщении.

Как сообщалось, международные резервы Украины в феврале сократились на 0,2% и по состоянию на 1 марта составили 18,409 млрд долларов.

Напомним, международные резервы по состоянию на начало февраля составляли 18,44 млрд долларов. За январь они снизились на 2%.

В декабре резервы также показали небольшое сокращение - на 0,5%.

Как известно, Международные резервы в 2017 году выросли на 21% и на 1 января составили 18,808 млрд долларов.

Экономическая правда