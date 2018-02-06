Золотовалютні резерви скорочуються другий місяць поспіль

Міжнародні резерви України за місяць знизилися на 2% і станом на початок лютого становили 18,44 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У Нацбанку наголошують, що скорочення резервів у січні відбулося з двох причин.

По-перше, у січні було здійснено платежі уряду з обслуговування та погашення державою боргу на суму 565,6 млн доларів.

"Зокрема, 468,5 млн доларів було спрямовано на обслуговування і погашення за ОВДП, деномінованими в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

По-друге, у відповідь на посилення волатильності обмінного курсу гривні НБУ проводив валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторам.

"У січні він здійснив продаж іноземної валюти на міжбанку на 266,8 млн доларів, з яких 169 млн доларів - під час інтервенцій у формі запиту найкращого курсу", - повідомляє регулятор.

Нагадаємо, у грудні резерви також показали невелике скорочення - на 0,5%.

Як відомо, Міжнародні резерви в 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня становили 18,808 млрд доларів.

Економічна правда