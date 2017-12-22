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Операция "Рента", или Как газовый бизнес Януковича объединил Порошенко и Авакова

Операция "Рента", или Как газовый бизнес Януковича объединил Порошенко и Авакова

Пятница, 22 декабря 2017, 10:46 - Дмитрий Рясной
Украина снизила налог на добычу газа в надежде на резкое увеличение его добычи. Однако вожделенным иностранным инвесторам ликвидных газоносных площадей может не хватить: одна их часть отошла президентскому окружению, а другая вскоре может быть передана структурам из окружения Арсена Авакова.

В новый год газовый рынок Украины войдет с цивилизованными правилами игры: с 2018 года рента для отечественных газодобытчиков официально снижена в 2,5 раза до 12%.

"Рентная" либерализация — дело недешевое: 2,5 млрд грн ежегодно упущенных сборов для госбюджета.

Правда, и выигрыш будет существенным. Ожидается, что реакцией на снижение налоговой нагрузки станет резкий прирост добычи газа.

На первых порах движущей силой станет отечественный олигархат, владеющий крупнейшими компаниями по добыче энергоресурсов в стране.

Однако кроме фамилий Ахметова, Коломойского, Злочевского, Пинчука и Новинского, скоро на рынке появятся и другие. Снижение ренты ориентировано, в первую очередь, на привлечение реальных иностранных инвесторов в развитие газового промысла.

Единственная проблема, с которой предстоит столкнуться западным инвесторам, — это дефицит свободной энергоресурсной базы.

Как оказалось, за два дня до принятия решения о снижении ренты половина ликвидных газоносных площадей страны, которые контролировали люди Виктора Януковича, стала собственностью президентского окружения.

Вторая половина в ближайшее время может быть передана структурам из окружения Арсена Авакова.

Когда проценты были большими

Праздник на улице газодобытчиков начался 7 декабря. В этот день Верховная Рада приняла законопроект №6776-д, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс.

Среди них снижение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа с 14% до 6% для сверхглубоких скважин, от 5 км, и с 29% до 12% для скважин глубиной до 5 км, которых в стране большинство.

В обоих случаях пониженные ставки распространяются только на скважины, бурение которых начнется после 1 января 2018 года. Хорошая новость в том, что власть согласилась не менять эту ренту до 2023 года, а это серьезная заявка на повышение уровня инвестиционной привлекательности украинского газового рынка.

Сейчас средний суточный дебит одной газовой скважины составляет около 65 тыс куб м, что в пересчете на текущие внутренние цены составляет примерно 130 млн грн доходов в год. Если сейчас, при ставке 29%, из этой суммы в госбюджет перечисляется около 37 млн грн, то с 2018 года, при ставке 12%, платеж упадет примерно до 15 млн грн.

Если умножить разницу между этими цифрами, 22 млн грн, на количество ежегодно вводимых в Украине скважин, 120 шт, можна выйти на цифру 2,5 млрд грн в год, которые не получит казна.

Кабмин эта перспектива не испугала. "Снижение ренты через кодекс продавливал Гройсман. Лично", заявил ЭП один из членов парламентского комитета по вопросам ТЭК.

Конечно, послабление налоговой нагрузки противоречит сиюминутной выгоде власти, но в перспективе оно должно себя окупить. По крайне мере, так написано в "Концепции развития газодобывающей отрасли", которую правительство утвердило в 2016 году.

Если верить концепции, которая в том числе предусматривает снижение ставок ренты, Украина к 2020 году должна выйти на годовой объем добычи 27,6 млрд куб м, что почти на 40% больше сегодняшнего уровня.

Это означает, что с дополнительных объемов добычи будет уплачена новая рента, которая не возникла бы в случае сохранения добычи на текущем уровне.

При этом развитие промысла углеводородов окажет мультипликативный эффект на экономику страны создание рабочих мест, использование местных товаров и сырья в производстве.

Впрочем, эти ожидаемые выгоды вряд ли легли в основу решения власти обвалить налоговые ставки для газодобытчиков, если бы не один факт.

В Верховной Раде в ноябре 2016 года был зарегистрирован другой законопроект о снижении ренты до такого же уровня, как в принятом законе, но за год депутаты так его и не поддержали.

Что изменилось за этот год? Если смотреть на отрасль глобально ничего, а если смотреть на перераспределение контроля над месторождениями, то многое.

Газовая коалиция

Фундамент для этого был заложен еще летом, когда произошла смена руководства Государственной службы геологии и недр — Госгеослужбы.

Тогда на место Николая Бояркина, возглавлявшего эту структуру по квоте одного из сторонников ВО "Свобода" Игоря Кривецкого, был назначен Олег Кирилюк.

По словам собеседников ЭП в Кабмине, Кирилюк креатура первого замглавы Минагрополитики Максима Мартынюка. Последний давно знаком с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Под его руководством Мартынюк начал работать в Винницком горсовете еще с 2011 года.

Впрочем, это не означает, что команда главы правительства единолично контролирует Госгеослужбу.

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"Вместе с Кирилюком в Геослужбу на должность первого замглавы был назначен Николай Фощий. Он представляет команду главы Минприроды Остапа Семерака", говорит один из собеседников в правительстве.

Семерак занимает министерский пост по квоте "Народного фронта".

Это может означать, что кураторство над Государственной службой геологии и недр было разделено между командами Петра Порошенко — Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка.

Последовавшие за кадровой перестановкой в Госгеослужбе события это подтверждают.

По данным источников ЭП, 5 декабря, за два дня до внесения Верховной Радой корректировок в Налоговый кодекс, Госгеослужба во исполнение своего приказа №508 от 15 ноября 2017 года провела внеконкурсное переоформление спецразрешений на 19 газоносных площадей в Полтавской области.

Вот их перечень: Боярско-Чапаевская, Бирковско-Юхновская, Бутовско-Миргородская, Вильшанская, Гулаковская, Давыдовско-Лелюховская, Дружининская, Зуевская, Клюшниковская, Лютенско-Будищанская, Майоровская, Ново-Диканская, Южно-Зиньковскя, Южно-Свистункивская, Северно-Федоровская, Северно-Перещепинская, Попаснянско-Самарская, Руновщинская и Флеровско-Юбилейная.

Все эти участки перешли ООО "Ист юроуп петролеум", которое до недавнего времени называлось "Голден деррик".

Причин изменить название у компании достаточно. В каденцию президентства Виктора Януковича на "Голден деррик" на внеконкурсной основе было оформлено три десятка газовых площадей в Полтавской области, включая 19 упомянутых.

После смены власти в 2014 году все эти лицензии компания потеряла. После решений Госгеослужбы в жизни компании началась белая полоса.

Формально выгоду от восстановления былого могущества компании "Голден деррик" под флагами "Ист юроуп петролеум" должен получить нынешний бенефициар компании Павел Фукс, выкупивший эту компанию у министра энергетики времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого. Впрочем, все не так однозначно.

Выдача 19 разрешений компании "Ист юроуп петролеум" была осуществлена на основании решений судов. При этом в день оформления разрешений, 5 декабря, журналисты программы "Схемы" зафиксировали Павла Фукса на встрече с Александром Грановским, неофициально курирующим судебную систему страны.

Зустріч Фукса і Грановського, четверта хвилина відео

Немного позже в тот же день Фукс, как показано на видео, нанес визит в Администрацию президента.

Это была только первая часть представления. Вторая, скорее всего, произойдет в ближайшие дни.

По данным источников ЭП, до нового года Государственная служба геологии и недр может распределить еще минимум 11 крупных газоносных площадей Полтавской области: Андреевскую, Белоцерковскую, Демидовскую, Дубривскую, Жарковскую, Красногоровскую, Судеевскую, Федунковскую, Федоровскую, Черкасовскую и Южно-Миргородскую.

Все эти участки при Януковиче-президенте также принадлежали фирме "Голден деррик" и также в первый год президентства Порошенко были у этой компании отобраны.

Все идет к тому, что у них появится новый хозяин. По данным источников ЭП, заявки на внеконкурсное оформление этих площадей подало в Госгеослужбу ООО "Ангро инвест". Газодобытчики об этой компании знают мало.

ЭП выяснила, что "Ангро инвест" основана Романом Дружбиным. Он известен как бизнес-партнер по ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания" Александра Павлюченко — помощника народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. Последнего называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова.

По данным собеседников ЭП, процедура передачи 11 площадей в ведение ООО "Ангро инвест" обсуждалась вечером 6 декабря в МВД, когда журналисты программы "Схемы" зафиксировали автомобильные кортежи Павла Фукса и Александра Грановского в Министерстве внутренних дел.

Фукс і Грановський в МВС, дев'ята хвилина відео

Передача участков "Ангро инвесту" будет означать окончание процесса дележа неразработанных перспективных газоносных площадей в Украине. В контексте сниженных ставок ренты, направленных на привлечение реальных зарубежных инвестиций в отечественную газодобычу, это выглядит как катастрофа.

Однако не стоит спешить с выводами. По словам участников рынка, контроль над месторождениями нужен политическим группам и их компаниям только для того, чтобы выставить их на продажу.

Дефицита интереса инвесторов к этим активам точно не будет. Речь идет о 70% территории, 20 тыс кв км, Полтавской области — базового региона производства природного газа в стране.

газ добыча налоги Порошенко Аваков
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