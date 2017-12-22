Операция "Рента", или Как газовый бизнес Януковича объединил Порошенко и Авакова

Украина снизила налог на добычу газа в надежде на резкое увеличение его добычи. Однако вожделенным иностранным инвесторам ликвидных газоносных площадей может не хватить: одна их часть отошла президентскому окружению, а другая вскоре может быть передана структурам из окружения Арсена Авакова.

В новый год газовый рынок Украины войдет с цивилизованными правилами игры: с 2018 года рента для отечественных газодобытчиков официально снижена в 2,5 раза до 12%.

"Рентная" либерализация — дело недешевое: 2,5 млрд грн ежегодно упущенных сборов для госбюджета.

Правда, и выигрыш будет существенным. Ожидается, что реакцией на снижение налоговой нагрузки станет резкий прирост добычи газа.

На первых порах движущей силой станет отечественный олигархат, владеющий крупнейшими компаниями по добыче энергоресурсов в стране.

Однако кроме фамилий Ахметова, Коломойского, Злочевского, Пинчука и Новинского, скоро на рынке появятся и другие. Снижение ренты ориентировано, в первую очередь, на привлечение реальных иностранных инвесторов в развитие газового промысла.

Единственная проблема, с которой предстоит столкнуться западным инвесторам, — это дефицит свободной энергоресурсной базы.

Как оказалось, за два дня до принятия решения о снижении ренты половина ликвидных газоносных площадей страны, которые контролировали люди Виктора Януковича, стала собственностью президентского окружения.

Вторая половина в ближайшее время может быть передана структурам из окружения Арсена Авакова.

Когда проценты были большими

Праздник на улице газодобытчиков начался 7 декабря. В этот день Верховная Рада приняла законопроект №6776-д, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс.

Среди них — снижение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа с 14% до 6% для сверхглубоких скважин, от 5 км, и с 29% до 12% для скважин глубиной до 5 км, которых в стране большинство.

В обоих случаях пониженные ставки распространяются только на скважины, бурение которых начнется после 1 января 2018 года. Хорошая новость в том, что власть согласилась не менять эту ренту до 2023 года, а это серьезная заявка на повышение уровня инвестиционной привлекательности украинского газового рынка.

Сейчас средний суточный дебит одной газовой скважины составляет около 65 тыс куб м, что в пересчете на текущие внутренние цены составляет примерно 130 млн грн доходов в год. Если сейчас, при ставке 29%, из этой суммы в госбюджет перечисляется около 37 млн грн, то с 2018 года, при ставке 12%, платеж упадет примерно до 15 млн грн.

Если умножить разницу между этими цифрами, 22 млн грн, на количество ежегодно вводимых в Украине скважин, 120 шт, можна выйти на цифру 2,5 млрд грн в год, которые не получит казна.

Кабмин эта перспектива не испугала. "Снижение ренты через кодекс продавливал Гройсман. Лично", — заявил ЭП один из членов парламентского комитета по вопросам ТЭК.

Конечно, послабление налоговой нагрузки противоречит сиюминутной выгоде власти, но в перспективе оно должно себя окупить. По крайне мере, так написано в "Концепции развития газодобывающей отрасли", которую правительство утвердило в 2016 году.

Если верить концепции, которая в том числе предусматривает снижение ставок ренты, Украина к 2020 году должна выйти на годовой объем добычи 27,6 млрд куб м, что почти на 40% больше сегодняшнего уровня.

Это означает, что с дополнительных объемов добычи будет уплачена новая рента, которая не возникла бы в случае сохранения добычи на текущем уровне.

При этом развитие промысла углеводородов окажет мультипликативный эффект на экономику страны — создание рабочих мест, использование местных товаров и сырья в производстве.

Впрочем, эти ожидаемые выгоды вряд ли легли в основу решения власти обвалить налоговые ставки для газодобытчиков, если бы не один факт.

В Верховной Раде в ноябре 2016 года был зарегистрирован другой законопроект о снижении ренты до такого же уровня, как в принятом законе, но за год депутаты так его и не поддержали.

Что изменилось за этот год? Если смотреть на отрасль глобально — ничего, а если смотреть на перераспределение контроля над месторождениями, то многое.

Газовая коалиция

Фундамент для этого был заложен еще летом, когда произошла смена руководства Государственной службы геологии и недр — Госгеослужбы.

Тогда на место Николая Бояркина, возглавлявшего эту структуру по квоте одного из сторонников ВО "Свобода" Игоря Кривецкого, был назначен Олег Кирилюк.

По словам собеседников ЭП в Кабмине, Кирилюк — креатура первого замглавы Минагрополитики Максима Мартынюка. Последний давно знаком с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Под его руководством Мартынюк начал работать в Винницком горсовете еще с 2011 года.

Впрочем, это не означает, что команда главы правительства единолично контролирует Госгеослужбу.

"Вместе с Кирилюком в Геослужбу на должность первого замглавы был назначен Николай Фощий. Он представляет команду главы Минприроды Остапа Семерака", — говорит один из собеседников в правительстве.

Семерак занимает министерский пост по квоте "Народного фронта".

Это может означать, что кураторство над Государственной службой геологии и недр было разделено между командами Петра Порошенко — Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка.

Последовавшие за кадровой перестановкой в Госгеослужбе события это подтверждают.

По данным источников ЭП, 5 декабря, за два дня до внесения Верховной Радой корректировок в Налоговый кодекс, Госгеослужба во исполнение своего приказа №508 от 15 ноября 2017 года провела внеконкурсное переоформление спецразрешений на 19 газоносных площадей в Полтавской области.

Вот их перечень: Боярско-Чапаевская, Бирковско-Юхновская, Бутовско-Миргородская, Вильшанская, Гулаковская, Давыдовско-Лелюховская, Дружининская, Зуевская, Клюшниковская, Лютенско-Будищанская, Майоровская, Ново-Диканская, Южно-Зиньковскя, Южно-Свистункивская, Северно-Федоровская, Северно-Перещепинская, Попаснянско-Самарская, Руновщинская и Флеровско-Юбилейная.

Все эти участки перешли ООО "Ист юроуп петролеум", которое до недавнего времени называлось "Голден деррик".

Причин изменить название у компании достаточно. В каденцию президентства Виктора Януковича на "Голден деррик" на внеконкурсной основе было оформлено три десятка газовых площадей в Полтавской области, включая 19 упомянутых.

После смены власти в 2014 году все эти лицензии компания потеряла. После решений Госгеослужбы в жизни компании началась белая полоса.

Формально выгоду от восстановления былого могущества компании "Голден деррик" под флагами "Ист юроуп петролеум" должен получить нынешний бенефициар компании Павел Фукс, выкупивший эту компанию у министра энергетики времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого. Впрочем, все не так однозначно.

Выдача 19 разрешений компании "Ист юроуп петролеум" была осуществлена на основании решений судов. При этом в день оформления разрешений, 5 декабря, журналисты программы "Схемы" зафиксировали Павла Фукса на встрече с Александром Грановским, неофициально курирующим судебную систему страны.

Зустріч Фукса і Грановського, четверта хвилина відео

Немного позже в тот же день Фукс, как показано на видео, нанес визит в Администрацию президента.

Это была только первая часть представления. Вторая, скорее всего, произойдет в ближайшие дни.

По данным источников ЭП, до нового года Государственная служба геологии и недр может распределить еще минимум 11 крупных газоносных площадей Полтавской области: Андреевскую, Белоцерковскую, Демидовскую, Дубривскую, Жарковскую, Красногоровскую, Судеевскую, Федунковскую, Федоровскую, Черкасовскую и Южно-Миргородскую.

Все эти участки при Януковиче-президенте также принадлежали фирме "Голден деррик" и также в первый год президентства Порошенко были у этой компании отобраны.

Все идет к тому, что у них появится новый хозяин. По данным источников ЭП, заявки на внеконкурсное оформление этих площадей подало в Госгеослужбу ООО "Ангро инвест". Газодобытчики об этой компании знают мало.

ЭП выяснила, что "Ангро инвест" основана Романом Дружбиным. Он известен как бизнес-партнер по ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания" Александра Павлюченко — помощника народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. Последнего называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова.

По данным собеседников ЭП, процедура передачи 11 площадей в ведение ООО "Ангро инвест" обсуждалась вечером 6 декабря в МВД, когда журналисты программы "Схемы" зафиксировали автомобильные кортежи Павла Фукса и Александра Грановского в Министерстве внутренних дел.

Фукс і Грановський в МВС, дев'ята хвилина відео

Передача участков "Ангро инвесту" будет означать окончание процесса дележа неразработанных перспективных газоносных площадей в Украине. В контексте сниженных ставок ренты, направленных на привлечение реальных зарубежных инвестиций в отечественную газодобычу, это выглядит как катастрофа.

Однако не стоит спешить с выводами. По словам участников рынка, контроль над месторождениями нужен политическим группам и их компаниям только для того, чтобы выставить их на продажу.

Дефицита интереса инвесторов к этим активам точно не будет. Речь идет о 70% территории, 20 тыс кв км, Полтавской области — базового региона производства природного газа в стране.