Гривня на межбанке перешла к снижению

3 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:35 установились на уровне 26,29-26,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,29-26,33 гривни;

Евро - 32,39-32,44 гривни;

Российский рубль - 0,4565-0,4576 гривни.

Напомним, 2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 26,16 гривни.

Экономическая правда