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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 3 квітня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,16 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,23 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5668 гривні.

Нагадаємо, 2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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