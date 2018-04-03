Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,16 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,23 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5668 гривні.

Нагадаємо, 2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Економічна правда