Гривня зміцнилася на міжбанківських торгах

2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,16-26,19 гривні;

Євро - 32,24-32,28 гривні;

Російський рубль - 0,4548-0,4559 гривні.

Нагадаємо, 2 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,20-26,24 гривні за долар.

Як повідомлялося, НБУ переходить до проведення інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод в торговельно-інформаційних системах Bloomberg і Thomson Reuters.

Економічна правда