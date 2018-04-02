Гривня зміцнилася на міжбанківських торгах
Понеділок, 2 квітня 2018, 17:05
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2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,16-26,19 гривні;
Євро - 32,24-32,28 гривні;
Російський рубль - 0,4548-0,4559 гривні.
Нагадаємо, 2 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,20-26,24 гривні за долар.
Як повідомлялося, НБУ переходить до проведення інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод в торговельно-інформаційних системах Bloomberg і Thomson Reuters.
Економічна правда