Налоговая готовится ограничивать количество "безналоговых" почтовых посылок

Государственная фискальная служба готовится к вводу в действие нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые граждане имеют право получать без уплаты налогов.

Об этом сообщил и. о. главы службы Мирослав Продан, передает пресс-служба ГФС.

"Государственная фискальная служба разрабатывает программный продукт, при помощи которого будет осуществляться контроль за поставками через почтовые и экспресс-отправления", — отметил чиновник.

По его словам, изменится и механизм получения почтовых отправлений.

"Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотне разных людей. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовом оператору не важно, кто получает отправления", — сказал Продан.

Такая схема, по информации и. о. главы ГФС, является масштабной и из-за этого государство теряет миллиарды гривен.

Как сообщалось, 7 декабря Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

Позже стало известно, что ограничения вступят в силу только с 1 января 2019 года.

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Экономическая правда