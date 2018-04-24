Межбанк: гривня обесценивается на открытии торгов
Вторник, 24 апреля 2018, 11:08
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24 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,17-26,2 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,17-26,2 гривни;
Евро - 31,91-31,94 гривни;
Российский рубль - 0,4243-0,4251 гривни.
Напомним, 23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.
Ранее Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы.
Экономическая правда