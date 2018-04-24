Межбанк: гривня обесценивается на открытии торгов

24 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,17-26,2 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,17-26,2 гривни;

Евро - 31,91-31,94 гривни;

Российский рубль - 0,4243-0,4251 гривни.

Напомним, 23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы.

Экономическая правда