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Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

Понеділок, 23 квітня 2018, 17:15
 

23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10-26,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,10-26,12 гривні;

Євро - 31,90-31,92 гривні;

Російський рубль - 0,4210-0,4219 гривні.

Нагадаємо, 23 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,11-26,16 гривні за долар.

Економічна правда

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