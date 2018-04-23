Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку
Понеділок, 23 квітня 2018, 17:15
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23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10-26,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,10-26,12 гривні;
Євро - 31,90-31,92 гривні;
Російський рубль - 0,4210-0,4219 гривні.
Нагадаємо, 23 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,11-26,16 гривні за долар.
Економічна правда