OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пятом транше МВФ, концессии "Борисполя" и укреплении гривни.

О пятом транше МВФ. Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

О кредитном рейтинге Украины. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз – "стабильный".

О концессии "Борисполя". Концессия аэропорта "Борисполь" может потенциально дать государству примерно 2,5 миллиарда евро в виде инвестиций и платежей.

О наказаниях за киберпреступления. Кабинет министров предлагает разграничить подследственность киберпреступлений, существенно повысив при этом ответственность за вмешательство в их работу.

Об укреплении гривни. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,5 гривни за доллар.

Об обысках у "Мотор Сичи". Служба безопасности проводит обыски в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье.

Об учетной ставке. Большинство членов комитета монетарной политики Национального банка считают маловероятным снижение учетной ставки центробанка в текущем году.

О хищениях в АМПУ. Детективы НАБУ сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн гривен ГП "Администрация морских портов Украины".

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