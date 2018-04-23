В Кабмине предлагают сажать на 8 лет за киберпреступления

Кабинет министров предлагает разграничить подследственность киберпреступлений, существенно повысив при этом ответственность за вмешательство в их работу.

Соответствующая инициатива содержится в правительственном законопроекте №8304, зарегистрированном на днях в парламенте, передает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что в условиях "гибридной войны" России против Украины существенно возросли количество и сила кибератак посредством несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры, которые несут угрозу национальной безопасности.

Законопроект, в частности, предлагает ужесточить наказание за несанкционированное вмешательство в работу объектов критической информационной инфраструктуры: изменить срок лишения свободы с прежних 2-5 лет до 6-8 лет, а также увеличить срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 2 до 3 лет.

При этом за повторное совершение таких действий или за аналогичные действия по предварительному сговору группы лиц, или если такие действия причинили существенный вред срок лишения свободы предлагается увеличить вплоть до 10 лет.

Предлагается также усилить ответственность за создание, распространение и сбыт вредоносного программного обеспечения, увеличив штраф с 0,5-1 тыс до 3-5 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан, а срок лишения свободы с 2 до 4-6 лет.

За повторные аналогичные действия, действия в группе по сговору или же за причинение существенного вреда наказанием предлагается установить лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.

Законопроект также предлагает установить в качестве меры ответственности за несанкционированный сбыт или распространение созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством информации с ограниченным доступом, которая обрабатывается на объектах критической информационной инфраструктуры, лишение свободы на срок до 7 лет.

При этом за повторные аналогичные действия, действия в группе по сговору или же за причинение существенного вреда наказанием предлагается установить лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Кроме того, законопроект ужесточает наказание за нарушение правил эксплуатации компьютеров и компьютерных систем, сетей электросвязи, а также правил защиты информации, которая на них обрабатывается, совершенные в отношении объектов критической информационной инфраструктуры.

В частности, такие действия предлагается наказывать штрафом от 1 тыс до 2 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.