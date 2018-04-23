S&P: Гривня начнет укрепляться после пиковых выплат по долгу

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,5 гривни за доллар, на конец 2019 года - 30,5 гривни за доллар.

Об этом пишет FinClub.

При этом агентство ожидает, что в 2020-2021 годах гривня будет укрепляться к отметке 29,8 грн/дол и 28,80 грн/дол на конец года соответственно.

Также S&P ожидает рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2018 году на уровне 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

Номинальный ВВП в 2018 году составит 3383 млрд грн, в 2019 году – 3760 млрд грн, в 2020 году – 4139 млрд грн, в 2021 году – 4558 млрд грн.

Как ожидается, инфляция в этом году составит 8,9%, в 2019 году – 7,5%, в 2020–2021 годах - 7%.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 – 2019 годах прогнозируется на уровне 2,6% ВВП, в 2020 году – 2,8% ВВП, в 2021 году – 2,7% ВВП.

Напомним, 67,7% представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев выше 29 гривен за доллар.

Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 млрд долларов – до 76,31 млрд долларов, а в гривне – на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов на обслуживание долга

Напомним, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.

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