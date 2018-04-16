Бизнес ожидает девальвации гривни

67,7% представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев выше 29 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в первом квартале 2018 года.

Согласно опросу, среднее значение курса в следующие 12 месяцев ожидается на уровне 29,53 грн/долл. В то же время, сократилась доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, до 86,3% с 88,5%.

Нацбанк отметил, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,93 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 5,2% от среднего значения.

Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли обнародовали консенсус-прогноз курса национальной валюты к концу 2018 года, который, в зависимости от сценария, может составить от 27 до 30 гривен за доллар.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда