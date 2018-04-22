OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
Воскресенье, 22 апреля 2018, 19:00
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О чём все говорили на выходных?
О самых богатых. Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по итогам 2017 вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составляли 3,1 миллиарда долларов.
Об угрозах экономике. Международный валютный фонд озвучил угрозы для роста мировой экономики.
О повышении цены на газ. Нафтогаз повысил цену на свой газ с мая на 5,5%.
О будущем. Лишь четверть украинцев откладывает деньги на пенсию.
О Telegram. Пытаясь заблокировать Telegram, в России забанили Google.