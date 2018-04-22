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МВФ назвав основні загрози для світової економіки

Неділя, 22 квітня 2018, 17:30
 

Міжнародний валютний фонд озвучив загрози для зростання світової економіки.

Про це повідомляє "Комерсант".

Відзначається, що за підсумками засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету - дорадчої структури вищого керівного органу Міжнародного валютного фонду- опубліковано комюніке, в якому перераховані загрози для зростання світової економіки.

В їхньому числі - зростання фінансової уразливості, посилення напруженості в торговій і геополітичній сферах, а також безпрецедентно високий рівень міжнародного боргу.

Також в комюніке йдеться, що в майбутньому знизити потенціал для більш високого і інклюзивного зростання економіки можуть демографічні чинники і низькі темпи зростання продуктивності.

МВФ
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Економічна правда
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