МВФ назвав основні загрози для світової економіки
Неділя, 22 квітня 2018, 17:30
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Міжнародний валютний фонд озвучив загрози для зростання світової економіки.
Про це повідомляє "Комерсант".
Відзначається, що за підсумками засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету - дорадчої структури вищого керівного органу Міжнародного валютного фонду- опубліковано комюніке, в якому перераховані загрози для зростання світової економіки.
В їхньому числі - зростання фінансової уразливості, посилення напруженості в торговій і геополітичній сферах, а також безпрецедентно високий рівень міжнародного боргу.
Також в комюніке йдеться, що в майбутньому знизити потенціал для більш високого і інклюзивного зростання економіки можуть демографічні чинники і низькі темпи зростання продуктивності.