МВФ назвав основні загрози для світової економіки

Міжнародний валютний фонд озвучив загрози для зростання світової економіки.

Про це повідомляє "Комерсант".

Відзначається, що за підсумками засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету - дорадчої структури вищого керівного органу Міжнародного валютного фонду- опубліковано комюніке, в якому перераховані загрози для зростання світової економіки.

В їхньому числі - зростання фінансової уразливості, посилення напруженості в торговій і геополітичній сферах, а також безпрецедентно високий рівень міжнародного боргу.

Також в комюніке йдеться, що в майбутньому знизити потенціал для більш високого і інклюзивного зростання економіки можуть демографічні чинники і низькі темпи зростання продуктивності.