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Лише чверть українців відкладає гроші на пенсію - дослідження

Субота, 21 квітня 2018, 16:15
 

Лише 24% українців мають заощадження на пенсію.

Про це свідчать результати соціологічного опитування серед українців, який провів проект USAID "Трансформація фінансового сектора", передає delo.ua.

Більшість опитаних - 57% - зазначають, що не готові відкладати гроші не пенсію. При цьому 68% респондентів відзначили, що вони не будуть отримувати достатню пенсії для забезпечення гідного рівня життя.

"Привабливими" способами заощадження 39% українців вважають заощадження готівки в іноземній валюті, а 32% опитаних - готівки в гривні.

Також наголошується, що майже половина українців вважає достатньою пенсію в розмірі до 5 тис гривень на місяць. Третина - 36,5% - вважає пенсію достатньою, якщо її розмір становить 5-10 тис гривень. Трохи більше 16% українців відзначають, що достатня пенсія повинна бути більше 10 тис гривень на місяць.

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Економічна правда

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