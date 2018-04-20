Железная дорога в "Борисполе" станет подземной

Проект железнодорожного сообщения аэропорта "Борисполь" с Киевом предполагает, что ж/д линия возле терминала D будет уходить под землю.

Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью порталу ЦТС.

"Линия железной дороги будет проходить между забором аэропорта и подъездной дорогой. Вокзал будет находиться в торце терминала D, с левой стороны, если стоять лицом к терминалу. Платформа будет соединена крытой галереей с терминалом. Пассажиры смогут пешком дойти до терминала за 2,5 минуты", - сказал Рябикин.

"Это первый этап проекта. На втором этапе предусмотрено, что возле терминала D будет съезд, где ж/д линия будет уходить под землю и будет направляться к новым терминалам. Это далекая перспектива, когда терминал D соединится галереями с терминалами B и F", - добавил он.

Он добавил, что работы должны начаться 1 июня, а за реализацию проекта отвечает "Укрзализныця".

Отметим, что в соцсетях уже обнародована фотография о якобы начавшемся строительстве ж/д ветки.

Напомним, 16 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство поддержало строительство линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом Борисполь.

В протоколе совещания указан маршрут движения поездов: вокзал "Киев-Пассажирский" → станция "Выдубичи" → вокзал "Дарница" → ГП "Международный аэропорт Борисполь.

Предполагается, что до 1 июня Мининфраструктуры, Укрзализныця и аэропорт Борисполь должны провести необходимые организационные и технологические мероприятия, связанные с подготовкой и началом с 1 июня строительных работ. Пуск поездов на новом маршруте должен состояться 1 декабря.

Согласно ранее представленным планам, между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на перевозку 91 пассажира, и два рельсовых автобуса PESA 630М на 192 пассажира. Сейчас эта техника выполняет рейсы на региональных маршрутах Укрзализныци.

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