Киев стал на шаг ближе к экспрессу в Борисполь

ПАО "Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя, необходимой под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь".

Об этом на своей странице Facebook написал и.о. главы ОАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Благодарен Бориспольскому городскому совету за оперативное сотрудничество", - отметил он.

По словам Кравцова, через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы - Борисполь до автомобильной трассы Киев - Харьков.

Согласно проекту, Укрзализныци должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.

Сейчас в работе продолжается первый этап - проектно-изыскательские и организационно-технические работы.

Кроме 3,2 км пути, будет построено 340-метровую однопутную железнодорожную эстакаду над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.

Начать строительные работы планируется в июне.

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" до конца года построит линию быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь".

Кабинет Министров поддержал разработанный ОАО "Укрзализныця" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с крупнейшим аэропортом страны - международным аэропортом "Борисполь".

Экономическая правда