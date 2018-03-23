Гройсман заявил, что может урегулировать ситуацию с "евробляхамы" за месяц

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".



"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", - сообщил он.

Он отметил, что если Верховная Рада делегирует право урегулировать данный вопрос Кабмину, оно будет решено на протяжении одного месяца.



"Но если вопрос идет о том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором вы ведете дискуссии с ассоциацией", - добавил премьер.



Как сообщалось, Гройсман считает ненормальной ситуацию с ввозом в Украину автомобилей без законной их регистрации на территории страны.

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Экономическая правда