Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже 2019 году.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире одного из телеканалов.

"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

По его словам, только после этого можно переходить "к строительству тестовой площадки".

"В наших планах - это 2019", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует "много усилий, много координации".

Напомним, в городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.

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Экономическая правда