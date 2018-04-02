Все разделы
Укр / Рус

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Понедельник, 2 апреля 2018, 09:45
 

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже 2019 году.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире одного из телеканалов.

"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

По его словам, только после этого можно переходить "к строительству тестовой площадки".

"В наших планах - это 2019", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует "много усилий, много координации".

Напомним, в городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.

Рекомендуем почитать: Фантазеры или реалисты? Что надо знать о Hyperloop в Украине

Экономическая правда

Омелян
powered by lun.ua
Материалы по теме
Омелян хочет 10 миллиардов гривен на взлетные полосы 30 марта 2018, 16:30
Омелян рассказал о перспективах блокчейн в инфраструктуре 29 марта 2018, 11:11
Госпорты Украины будут передаваться только в концессию - Омелян 27 марта 2018, 18:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте