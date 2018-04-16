OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О девальвации гривни, безработице и обысках у бизнеса.

О штрафе Коболева. Государственная фискальная служба завершила проверку жалобы НАК "Нафтогаза" и готовит документ о правомерности применения штрафных санкций Энергетической таможней ГФС.

О транзите нефтепродуктов. В первом квартале 2018 года транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 17,5 тысяч тонн, что в 9 раз меньше показателя первого квартала прошлого года.

О безработице. В марте 2018 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентных пункта до 1,4%.

О прибыли УЗ. Укрзализныця по итогам 2017 получила 100 миллионов гривен прибыли.

О девальвации гривни. 67% представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев выше 29 гривен за доллар.

Об обысках у бизнеса. 587 постановлений об обысках за 2017 было опубликовано в судебном реестре.

О санкциях против российских олигархов. Власти Великобритании рассматривают возможность введения санкций против российских бизнесменов.

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