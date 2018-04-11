Официальный курс: гривня продолжает укрепляться, а рубль падать
Среда, 11 апреля 2018, 09:20
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За 10 российских рублей дают 4,1648 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 апреля на уровне 25,97 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,10 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1648 гривни.
Как сообщалось, рубль резко падает к евро и доллару из-за санкций США.
Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.
Экономическая правда