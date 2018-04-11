Официальный курс: гривня продолжает укрепляться, а рубль падать

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 апреля на уровне 25,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,10 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1648 гривни.



Как сообщалось, рубль резко падает к евро и доллару из-за санкций США.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Экономическая правда